Возможно, до финского президента Стубба в силу особенностей национального менталитета просто не дошел главный европейский тренд в политике: «Россия обязательно нападет на Европу». Возможно, он наслушался речей Путина о многополярном мире. Возможно, его науськал его партнер по гольфу Трамп: притормози, мол, там этих европейских поджигателей войны. Версий много, но выступил Стубб неожиданно.

Начиная с воскресенья, уже дважды приведены слова Стубба о том, что прямая военная угроза Европе от России не существует. Это ровно то, о чем постоянно говорит российское руководство: ну, не собирается Россия нападать, бред это и бессмыслица.

Сначала Стубб в интервью испанской газете призвал европейские страны не преувеличивать опасения насчет прямого столкновения России и НАТО. В Европе, по его мнению, зачастую смешивают возможные сценарии с реальной оценкой угрозы, из-за чего дискуссия становится излишне тревожной.

«Одно — это сценарий. Совсем другое — это восприятие угрозы. Ожидаем ли мы нападения со стороны России? Ответ — нет. У нас нет доказательств этому», — сказал Стубб. Среди стран НАТО, подчеркнул он, «у нас самая длинная граница с Россией, мы точно видим, что Россия собирается делать или не делать».

Затем появилась статья в «Вашингтон пост», где журналист приводит сказанные ему на полях Генассамблеи ООН президентом Финляндии слова. Стубб сказал, что хотя в этом году в Финляндии упали четыре беспилотника, он не видит прямой военной угрозы со стороны России. И вообще: «Людям нужно вести себя более по-фински. То есть сохранять спокойствие. Если вы опасаетесь эскалации, первое, что нужно сделать, — пойти в сауну, а затем принять ледяную ванну и спокойно подумать, что делать дальше».

Конечно, Россия, по мнению Стубба, все равно опасна. «Когда эта война началась, российская армия не была способна вести современную войну, но теперь она способна. Поэтому после войны, когда они перегруппируются, они также станут гораздо сильнее», - заявил Стубб. Кроме того, российскую кампанию гибридной войны следует воспринимать как долгосрочную проблему.

«Я не знаю, когда мир стабилизируется. Дайте ему ещё примерно пять лет. К 2030 году, вероятно, сформируется какой-то новый порядок. Но прямо сейчас мы как бы находимся между старым и новым, и именно это всё сильно усложняет», — сказал Стубб. (Ну, да, идет строительство многополярного мира, турбулентность неизбежна — об этом говорил Путин.)

Президент Финляндии считает, что «отношения с Россией будут совсем другими», но в долгосрочной перспективе верит в дипломатию. А «одной из самых сильных гарантий безопасности для Европы в будущем» считает... украинскую армию. «Сегодня это самая современная военная сила, которая есть у нас в Европе. Это буферная зона и препятствие для потенциальной российской агрессии», - заявил он.

Вот такое видение будущего от Стубба: большой войны в Европе не будет, отношения стран перестроятся, а Украину с ее военным потенциалом нужно сохранить в качестве сторожевого пса.

По крайней мере, о необходимости нанести России «стратегическое поражение» и провести деколонизацию России (то есть расчленение нашей страны) ничего не сказал. Прямо-таки ложка меда в бочке дегтя.