Суд снял последний барьер для Пучдемона

Конституционный суд Испании подтвердил возможность амнистии за преступление растраты государственных средств в отношении причастных к сепаратистскому процессу в Каталонии, сообщает агентство EFE. Это открывает путь для возвращения в страну бывшего главы правительства региона Карлеса Пучдемона.

По информации агентства, возвращение станет возможным после того, как Верховный суд Испании приведет решение в исполнение. Других деталей постановления не приводится.

Закон об амнистии причастных к каталонскому сепаратистскому процессу вступил в силу в июне 2024 года. Однако Верховный суд оставил в силе национальный ордер на арест Пучдемона.

Суд посчитал, что преступление растраты госсредств, в котором обвиняется политик, не подлежит амнистии. Теперь Конституционный суд подтвердил обратное.

Пучдемон возглавлял правительство Каталонии с 2016 по 2017 год. Под его руководством в регионе 1 октября 2017 года состоялся сепаратистский референдум.

Мадрид изначально называл референдум незаконным. Вскоре после его проведения Пучдемон бежал из Испании в Бельгию, где находится в настоящее время.

Тема каталонского сепаратизма остается одной из самых острых в испанской политике. Закон об амнистии вызывал споры и стал предметом разбирательств в судах разных инстанций.

Лидер каталонских сепаратистов Карлес Пучдемон объявил о скором возвращении в Испанию.

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