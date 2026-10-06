Вооруженные силы РФ получили в сентябре более 10 тысяч образцов вооружения, военной и специальной техники. Об этом сообщил замминистра обороны РФ, генерал армии Александр Санчик.

Воздушно-космические силы получили самолеты Су-57 (истребители поставлены в новом техническом облике, способствующем расширению выполняемых задач) и Су-35С, средства ПВО. В Сухопутные войска поступили танки Т-90М, Т-80БВМ, Т-72Б3М (танки поступили с дополнительными комплексами защиты, разработанными с учетом опыта применения бронетехники в зоне СВО), бронеавтомобили, разведывательные и ударные беспилотники, в том числе гексокоптеры, а также наземные боевые робототы различного назначения.

Для ВМФ в сентябре спущен на воду строящийся для Северного флота тральщик «Семен Агафонов» проекта 12700.

Наиболее впечатляет цифра месячных поставок боеприпасов: в войска направлены свыше миллиона средств поражения, включая артиллерийские боеприпасы, авиационные ракеты и бомбы, боевые части к ударным беспилотникам, антидроновые патроны.

ПВО и подразделения защиты от дронов получили радиолокационные станции, комплексы «Зубр», «Цитадель» и другие системы, способные обнаруживать, сопровождать и поражать воздушные цели.

Подразделения беспилотных систем пополнились разведывательными дронами «Суперкам», «Скат», «Орлан», «Молния» различных модификаций, ударными FPV-дронами самолетного и коптерного типа, в том числе на радио- и оптоволоконном управлении.

Поставлены партии гексокоптеров для нанесения ударов по укрытиям и личному составу противника, а также доставки материальных средств к линии боевого соприкосновения.

Рост поставок оружия в российские войска происходит на фоне усиленной демилитаризации Украины, где каждые дкнь российские ракеты и дроны выносят военные заводы и склады с готовой продукцией военного назначения. Такой «дисбаланс» обязательно приведет к положительным результатам на фронте.