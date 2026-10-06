Трамп объяснил резкий вывод американских бомбардировщиков с британской базы

На следующий день после того, как ВВС США внезапно отозвали дюжину бомбардировщиков B-1 с базы в Глостершире из-за опасений по поводу возможной угрозы со стороны Ирана, на Даунинг-стрит заявили, что военно-воздушная база Британии в Фэрфорде находится в безопасности.

Пресс–секретарь премьер-министра, выступая во время запланированного брифинга, сказал “да”, когда его спросили, безопасен ли военный объект, что контрастирует с обеспокоенностью, которую американские военные выразили во время поспешной передислокации днем ранее.

Авиационные службы слежения сообщили, что целая эскадрилья из 12 бомбардировщиков B-1, базирующихся в Фэрфорде, в воскресенье была передислоцирована с британской базы в США, и Пентагон подтвердил это быстрое перемещение в воскресенье вечером.

Американские официальные лица сообщили New York Times, что командование получило новую информацию о поддерживаемом Ираном заговоре против базы, которая уже более недели находится в состоянии повышенной готовности. Некоторые бомбардировщики улетели так быстро, что пришлось поднимать самолеты-заправщики, чтобы обеспечить их перелет в США.

В репортаже телеканала ITV News говорится, что США опасаются множественной атаки беспилотников. Однако британские источники сомневаются в том, что Иран был способен провести такую сложную операцию на расстоянии 2700 миль.

Дональд Трамп заявил в понедельник, что США отозвали бомбардировщики с базы из-за “некоторых угроз”, не уточнив, в чем они заключались. “Были некоторые угрозы, и вместо того, чтобы искушать врага, мы захватим врага и разобьем его, но почему мы должны оставлять их там? Поэтому мы немного передвинули их, не очень далеко”, – сказал Трамп.

Британские источники сообщили, что им ничего не известно о новой террористической угрозе для базы и что они были бы удивлены, если бы Иран смог организовать новую атаку, спустя неделю после того, как поздно ночью были арестованы пятеро мужчин из Лондона, которые приехали в деревню неподалеку от базы на белых фургонах с неясной целью.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил в понедельник, что передислокация террористов не была связана с арестами, и попытался преуменьшить любые разногласия с Великобританией. Он сказал, что США уверены в безопасности всех своих баз, и “с британцами мы долгое время очень тесно сотрудничали, в том числе и в этом расследовании, и они не могли быть более сговорчивыми”.

Военно-воздушные силы Великобритании в Фэрфорде уже несколько недель находятся в состоянии повышенной готовности на фоне растущей обеспокоенности США тем, что Тегеран может попытаться спровоцировать атаку на базу, которая ранее в этом году использовалась для бомбардировок Ирана американскими ВВС. В июле Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что база является законной военной целью.

Поспешная передислокация, возможно, представляет собой победу Ирана, заставив американские бомбардировщики отступить без какой-либо атаки, хотя некоторые эксперты заявили, что Вашингтон проводит более широкую передислокацию, которая может привести к расширению операций против Ирана после промежуточных выборов в США в ноябре.

Неясно, какой уровень угрозы Тегеран может представлять для базы в самом сердце Великобритании, хотя Иран уничтожил американский самолет с радаром системы Авакс на взлетно-посадочной полосе во время боевых действий в марте. Ракеты, выпущенные из Ирана, могут достичь территории Великобритании, но, скорее всего, будут сбиты первыми, а атака беспилотников вблизи базы сопряжена с высоким риском.