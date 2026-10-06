Трамп объявил о мерах по снижению высокой стоимости дизеля: «косметический жест»

Американский лидер Дональд Трамп объявил, что его администрация предпримет ряд шагов, направленных на снижение высоких цен на дизельное топливо. Ожидалось, что президент объявит о директиве, направленной на увеличение доступности дизельного топлива, окрашенного в красный цвет.
Поясним: в дизельное топливо просто добавляют красный краситель, чтобы показать, что оно не облагается налогом, и обычно используется в таких машинах, как сельскохозяйственное и строительное оборудование.
«Я собираюсь подписать исторический исполнительный указ, официально отменяющий требование о проезде по бездорожью и позволяющий любому желающему приобретать дизельное топливо красного цвета, не облагаемое налогом, по любой причине», — зявил Трамп, прежде чем обратиться к помощнице Натали Харп с просьбой вынести распоряжение на сцену для его подписи. Трамп подписал указ на митинге в поддержку сенатора от штата Небраска Пита Рикеттса и губернатора штата Джима Пиллена. По словам амекриканского политика, этот указ «должен стать абсолютной гарантией избрания».
Ожидалось, что Трамп также объявит о пересмотре Министерством финансов налогов на дизельное топливо во время своего выступления на предвыборном митинге в Небраске. Эти шаги были предприняты в связи с тем, что цены на дизельное топливо в последние недели достигли рекордных высот и создали нагрузку на отрасли, использующие это топливо, включая сельское хозяйство и грузоперевозки. Согласно данным, дизельное топливо стоило в среднем около 6,32 доллара за галлон.
Главный нефтяной аналитик Том Клоза не ожидает, что увеличение доступности дизельного топлива, окрашенного в красный цвет, существенно повлияет на цены в целом. Он подчеркнул, что количества выпущенного дизельного топлива будет недостаточно, чтобы заменить баррели, которые были потеряны.
«На самом деле это косметический жест, — заявил Клоза. — На самом деле это пластырь, вместо которого более уместным был бы жгут».