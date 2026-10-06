Президент США Дональд Трамп подписал указ, разрешающий покупать не облагаемое налогом красное дизельное топливо без требования о проезде по бездорожью. Мера принята на фоне рекордных цен на дизель. Сейчас в среднем дизель стоит около 6,32 доллара за галлон. Однако по словам эксперта Тома Клозы, это «пластырь, вместо которого уместнее был бы жгут».

Американский лидер Дональд Трамп объявил, что его администрация предпримет ряд шагов, направленных на снижение высоких цен на дизельное топливо. Ожидалось, что президент объявит о директиве, направленной на увеличение доступности дизельного топлива, окрашенного в красный цвет.

Поясним: в дизельное топливо просто добавляют красный краситель, чтобы показать, что оно не облагается налогом, и обычно используется в таких машинах, как сельскохозяйственное и строительное оборудование.

«Я собираюсь подписать исторический исполнительный указ, официально отменяющий требование о проезде по бездорожью и позволяющий любому желающему приобретать дизельное топливо красного цвета, не облагаемое налогом, по любой причине», — зявил Трамп, прежде чем обратиться к помощнице Натали Харп с просьбой вынести распоряжение на сцену для его подписи. Трамп подписал указ на митинге в поддержку сенатора от штата Небраска Пита Рикеттса и губернатора штата Джима Пиллена. По словам амекриканского политика, этот указ «должен стать абсолютной гарантией избрания».

Ожидалось, что Трамп также объявит о пересмотре Министерством финансов налогов на дизельное топливо во время своего выступления на предвыборном митинге в Небраске. Эти шаги были предприняты в связи с тем, что цены на дизельное топливо в последние недели достигли рекордных высот и создали нагрузку на отрасли, использующие это топливо, включая сельское хозяйство и грузоперевозки. Согласно данным, дизельное топливо стоило в среднем около 6,32 доллара за галлон.

Главный нефтяной аналитик Том Клоза не ожидает, что увеличение доступности дизельного топлива, окрашенного в красный цвет, существенно повлияет на цены в целом. Он подчеркнул, что количества выпущенного дизельного топлива будет недостаточно, чтобы заменить баррели, которые были потеряны.

«На самом деле это косметический жест, — заявил Клоза. — На самом деле это пластырь, вместо которого более уместным был бы жгут».