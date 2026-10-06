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Политика 1676

Трамп одобрил казнь через расстрел для террористов: уже есть первый

Напавший на военную базу станет первым казнённым служащим США за 60 лет

Президент США Дональд Трамп одобрил казнь через расстрел для террориста Нидаля Хасана, осуждённого за стрельбу в Форт-Худе в 2009 году, где погибли 13 человек и 32 были ранены. Хасан станет первым американским военнослужащим, казнённым военными США более чем за 60 лет. Министр обороны Пит Хегсет рекомендовал эту меру, а представитель Пентагона заявил: «Судный день для Хасана наконец настал».

Напавший на военную базу станет первым казнённым служащим США за 60 лет

Представитель Пентагона Шон Парнелл сообщил, что Нидал Малик Хасан, осуждённый террорист, открывший огонь по безоружным американским солдатам в Форт-Худе в 2009 году, был приговорён к смертной казни через расстрел. Парнелл отметил, что министр обороны Пит Хегсет «рекомендовал» это, а президент Трамп «одобрил» это. Парнелл заявил: «Время и место казни назначит министр обороны. Судный день для Хасана наконец настал».

Напомним, что Хасан убил 13 человек и ранил ещё 32, выкрикивая «Аллах Акбар» во время нападения. Хасан представлял себя на суде в 2013 году и в своём вступительном слове отметил: «Доказательства ясно покажут, что стрелял я».

Гражданин США палестинского происхождения Хасан станет первым американским солдатом, казнённым военными более чем за 60 лет. Он был приговорён к смертной казни в августе 2013 года после того, как военный суд присяжных признал его виновным по 45 пунктам обвинения в умышленном убийстве и покушении на убийство за стрельбу из пистолета в медицинском учреждении на военной базе в Техасе. В результате нападения погибли 12 невооружённых военнослужащих, проходивших срочную службу, и один военнослужащий в отставке, ещё 32 человека получили ранения. Полиция арестовала его на месте происшествия, где в него стреляли, и он остался частично парализованным. Перестрелка произошла за несколько недель до того, как Хасана должны были отправить в Афганистан, и на суде он заявил, что стрельба была попыткой помешать солдатам отправиться убивать его собратьев-мусульман.

По данным американской прессы, по меньшей мере 144 гражданских заключённых были приговорены к смерти путем расстрела с 1608 года, и последним из них был Брэд Сигмон в 2025 году. Мужчина был признан виновным в убийстве родителей своей бывшей девушки в 2001 году и приговорён к смертной казни в 2002 году, и он предпочёл этот метод казни электрическому стулу и смертельной инъекции — двум другим методам смертной казни в Южной Каролине. До этого расстрел не применялся в течение 15 лет. В апреле администрация Трампа добавила расстрел в качестве подходящего метода казни, наряду с удушением газом и электрическим током.

Военные казни в США крайне редки и могут быть одобрены только президентом в соответствии с Единым кодексом военной юстиции: если приказ будет выполнен, Хасан станет первым военнослужащим США, который будет казнён с 1961 года, когда смертная казнь была приведена в исполнение через повешение. Последней известной казнью, проведённой американской военной командой по расстрелу, была казнь в ноябре 1945 года.

 

 

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Автор:
Полиция Дональд Трамп США Афганистан