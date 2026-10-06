Трамп одобрил казнь через расстрел для террористов: уже есть первый

Президент США Дональд Трамп одобрил казнь через расстрел для террориста Нидаля Хасана, осуждённого за стрельбу в Форт-Худе в 2009 году, где погибли 13 человек и 32 были ранены. Хасан станет первым американским военнослужащим, казнённым военными США более чем за 60 лет. Министр обороны Пит Хегсет рекомендовал эту меру, а представитель Пентагона заявил: «Судный день для Хасана наконец настал».

Представитель Пентагона Шон Парнелл сообщил, что Нидал Малик Хасан, осуждённый террорист, открывший огонь по безоружным американским солдатам в Форт-Худе в 2009 году, был приговорён к смертной казни через расстрел. Парнелл отметил, что министр обороны Пит Хегсет «рекомендовал» это, а президент Трамп «одобрил» это. Парнелл заявил: «Время и место казни назначит министр обороны. Судный день для Хасана наконец настал».

Напомним, что Хасан убил 13 человек и ранил ещё 32, выкрикивая «Аллах Акбар» во время нападения. Хасан представлял себя на суде в 2013 году и в своём вступительном слове отметил: «Доказательства ясно покажут, что стрелял я».

Гражданин США палестинского происхождения Хасан станет первым американским солдатом, казнённым военными более чем за 60 лет. Он был приговорён к смертной казни в августе 2013 года после того, как военный суд присяжных признал его виновным по 45 пунктам обвинения в умышленном убийстве и покушении на убийство за стрельбу из пистолета в медицинском учреждении на военной базе в Техасе. В результате нападения погибли 12 невооружённых военнослужащих, проходивших срочную службу, и один военнослужащий в отставке, ещё 32 человека получили ранения. Полиция арестовала его на месте происшествия, где в него стреляли, и он остался частично парализованным. Перестрелка произошла за несколько недель до того, как Хасана должны были отправить в Афганистан, и на суде он заявил, что стрельба была попыткой помешать солдатам отправиться убивать его собратьев-мусульман.

По данным американской прессы, по меньшей мере 144 гражданских заключённых были приговорены к смерти путем расстрела с 1608 года, и последним из них был Брэд Сигмон в 2025 году. Мужчина был признан виновным в убийстве родителей своей бывшей девушки в 2001 году и приговорён к смертной казни в 2002 году, и он предпочёл этот метод казни электрическому стулу и смертельной инъекции — двум другим методам смертной казни в Южной Каролине. До этого расстрел не применялся в течение 15 лет. В апреле администрация Трампа добавила расстрел в качестве подходящего метода казни, наряду с удушением газом и электрическим током.

Военные казни в США крайне редки и могут быть одобрены только президентом в соответствии с Единым кодексом военной юстиции: если приказ будет выполнен, Хасан станет первым военнослужащим США, который будет казнён с 1961 года, когда смертная казнь была приведена в исполнение через повешение. Последней известной казнью, проведённой американской военной командой по расстрелу, была казнь в ноябре 1945 года.