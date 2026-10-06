Трамп одобрил расстрел виновника стрельбы на базе Форт-Худ в 2009 году

Представитель Пентагона Шон Парнелл в соцсети X сообщил, что Дональд Трамп одобрил исполнение смертного приговора через расстрел для Нидала Малика Хасана, осуждённого за нападение на базу Форт-Худ в 2009 году.

По его словам, министр обороны Пит Хегсет выступил с соответствующей рекомендацией, а приговор приведёт в исполнение расстрельная команда сухопутных войск США, тогда как точные дату, время и место казни определит министр армии.

Напомним, что военный психиатр Хасан 5 ноября 2009 года открыл стрельбу по безоружным военнослужащим на базе Форт-Худ в Техасе, убив 13 человек и ранив ещё 32, после чего был тяжело ранен полицейскими и парализован ниже пояса. Мотивом нападения следствие назвало радикальную исламистскую идеологию.

Ранее сообщалось, что вертолет ВМС США мог рухнуть у берегов Саудовской Аравии.