Трамп предрек банкротство Британии

Президент США Дональд Трамп, отвечая в Белом доме на вопрос журналистов, заявил, что Великобритания станет страной-банкротом, если не начнёт добычу нефти в Северном море.

По его словам, у него очень хорошие отношения с новым британским премьер-министром Энди Бернэмом, который, хоть и очень либерален, но, как слышал Трамп, собирается начать добычу нефти в Северном море, и если он сделает это в Абердине, у Британии будет богатая страна, а если нет - страна-банкрот.

Напомним, что ранее глава государства заявлял, что представители крупных нефтяных компаний просили его содействовать принятию Лондоном мер по наращиванию добычи углеводородов на месторождениях в Северном море, и Трамп неоднократно критиковал британские власти за их политику в области энергетики и отказ от расширения объёмов добычи нефти и газа в регионе.

Ранее сообщалось, что Пентагон протестирует лазеры и микроволновое оружие для перехвата БПЛА.