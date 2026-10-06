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Политика 1737

Трамп рассказал о работе над урегулированием конфликта на Украине

Трамп заявил, что продолжает работу над урегулированием конфликта на Украине

Трамп заявил, что продолжает работу над урегулированием конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп, выступая на мероприятии в штате Мэриленд, заявил, что продолжает работать над урегулированием конфликта на Украине, который, по его словам, вскоре завершится.

По его словам, конфликт между Россией и Украиной пока не завершён, и он работает над этим, добавив, что это тоже довольно скоро произойдёт.

Трамп также отметил, что, хотите верьте, хотите нет, может, это и не выглядит так, но урегулирование конфликта на Украине действительно приближается.

Ранее сообщалось, что на Западе рассказали о послании Минобороны РФ Зеленскому.

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Автор:
Дональд Трамп США Россия