Трамп рассказал о работе над урегулированием конфликта на Украине

Трамп заявил, что продолжает работу над урегулированием конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп, выступая на мероприятии в штате Мэриленд, заявил, что продолжает работать над урегулированием конфликта на Украине, который, по его словам, вскоре завершится.

По его словам, конфликт между Россией и Украиной пока не завершён, и он работает над этим, добавив, что это тоже довольно скоро произойдёт.

Трамп также отметил, что, хотите верьте, хотите нет, может, это и не выглядит так, но урегулирование конфликта на Украине действительно приближается.

Ранее сообщалось, что на Западе рассказали о послании Минобороны РФ Зеленскому.