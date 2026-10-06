Трамп снова «атаковал» американскую прессу

Президент США Дональд Трамп заявил, что газета The New York Times вынуждена будет закрыться в недалеком будущем. Об этом он написал в Truth Social.

По его словам, этот день якобы станет великим для Америки. Трамп назвал сотрудников издания третьесортными репортерами, которые, по его мнению, постоянно пишут о нем, не проверяя факты.

Президент раскритиковал газету за публикацию якобы «специально испорченного» фото его курортно-гостиничного комплекса в Дорале. Там пройдет саммит G20 14–15 декабря.

Трамп заявил также, что тиражи NYT могли резко упасть, как считает президент, из-за отсутствия доверия. Ранее он неоднократно критиковал издание и другие СМИ.

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