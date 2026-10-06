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Политика 1653

Трамп снова «атаковал» американскую прессу

Трамп заявил, что The New York Times скоро

Трамп заявил, что The New York Times скоро

Президент США Дональд Трамп заявил, что газета The New York Times вынуждена будет закрыться в недалеком будущем. Об этом он написал в Truth Social.

По его словам, этот день якобы станет великим для Америки. Трамп назвал сотрудников издания третьесортными репортерами, которые, по его мнению, постоянно пишут о нем, не проверяя факты.

Президент раскритиковал газету за публикацию якобы «специально испорченного» фото его курортно-гостиничного комплекса в Дорале. Там пройдет саммит G20 14–15 декабря.

Трамп заявил также, что тиражи NYT могли резко упасть, как считает президент, из-за отсутствия доверия. Ранее он неоднократно критиковал издание и другие СМИ.

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Автор:
Дональд Трамп США

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