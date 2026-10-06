Трамп высказался об уничтожении Ираном двух американских либеральных городов

Лидеры Калифорнии назвали Дональда Трампа “безрассудным” и “невменяемым” после того, как президент США предположил, что Иран может “уничтожить” Лос-Анджелес и Сан-Диего – два либеральных города в демократическом штате, которые часто становились мишенью его администрации.

На митинге в штате Небраска в понедельник вечером Трамп сказал своим сторонникам, что надеется на “потрясающую победу” на быстро приближающихся промежуточных выборах в ноябре. Затем он предположил, что высокие цены из–за войны с Ираном стали “небольшой платой за сохранение мира в безопасности – за безопасность нашей страны”.

“Они могут уничтожить город, – сказал Трамп. – Пусть они уничтожат Лос-Анджелес. Позвольте им уничтожить Сан-Диего”. Толпа зааплодировала, пишет The Guardian.

“Это очень скоро закончится”, – сказал Трамп о войне.

Губернатор и мэры городов быстро осудили эти комментарии. “Отправив Национальную гвардию и морскую пехоту оккупировать Калифорнию, Дональд Трамп теперь говорит, что наши иностранные враги должны ”уничтожить" Лос-Анджелес и Сан-Диего", – заявил губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом. – Он ненормален и опасен”.

Демократ Ньюсом, который неоднократно вступал в конфликт с Трампом на протяжении двух его президентских сроков, заявил: “Давайте внесем ясность: президент выступает за нападение на более чем 10 миллионов жителей США в двух крупнейших городах Америки. Это ненормально. Все это не так. И мы будем продолжать напоминать людям об этом каждый день”.

Карен Басс, мэр Лос-Анджелеса, обвинила президента в том, что он высказывал, по ее словам, “безответственные угрозы”, которые “потенциально могут поставить под угрозу” безопасность второго по величине города Америки.

“Роль президента состоит в том, чтобы защищать страну, а не в том, чтобы активно угрожать ей и поощрять нападения на жизни американцев”, – говорится в ее заявлении.

Тодд Глория, мэр Сан-Диего, сказал, что его город “не будет побочным ущербом” в войне президента. “Мы не расходный материал. И мы никогда не были “малой ценой”, – написал он в “X”. – Держите наш город подальше от ваших безрассудных разговоров о войне".

В Интернете слова Трампа вызвали споры о том, что на самом деле имел в виду президент. Была ли это грубая шутка о двух либеральных городах или он, возможно, случайно раскрыл конфиденциальные разведданные о потенциальных иранских целях? Некоторые консервативные активисты утверждали, что Трамп, в своей многословной манере выражаться, имел в виду высокие цены на топливо, когда утверждал, что это “небольшая цена, которую нужно заплатить”, а не способность Ирана “уничтожить” город в США.

Представители министерства обороны США ранее заявляли, что Иран в настоящее время не имеет возможности нанести прямой ракетный удар по материковой части США. В предыдущих выступлениях Трамп утверждал, что если позволить Ирану разработать ядерное оружие, это поставит под угрозу города Соединенных Штатов. В своей последней речи о положении в стране он заявил, что Иран работает над созданием ракет, которые “скоро” достигнут территории США.

“Тринадцать миллионов калифорнийцев называют округа Лос-Анджелес и Сан-Диего своим домом, – сказал Ксавье Бесерра, кандидат в губернаторы от Демократической партии, который стремился принять на себя анти-трамповскую мантию, которую носил уходящий Ньюсом. – Их жизни – это не "небольшая цена, которую нужно заплатить", и не кульминационный момент для Дональда Трампа”.