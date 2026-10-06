Трамп заявил, что ему нравится беспилотные подлодки

Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает идею создания беспилотных подводных лодок. Об этом он сказал на открытии верфи в Балтиморе.

По его словам, он не уверен, что у него хватило бы смелости самому спуститься в подлодку. Трамп предпочел бы плавать на поверхности.

Ранее телеканал News Nation сообщал, что Трамп намерен инвестировать 6,6 миллиарда долларов в строительство верфи в Мэриленде. Производство подлодок планируется совместно с оборонной компанией Anduril.

Другие подробности проекта не приводятся. Верфь займется выпуском подводных лодок для Военно-морских сил США.

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