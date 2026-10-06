...
 telegram «MK»
Выбрать регион
$ 84.9 94.97
...
 Свежий номер Подписка

Политика 1021

Трамп заявил, что ему нравится беспилотные подлодки

Трамп поддержал беспилотные подлодки

Трамп поддержал беспилотные подлодки

Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает идею создания беспилотных подводных лодок. Об этом он сказал на открытии верфи в Балтиморе.

По его словам, он не уверен, что у него хватило бы смелости самому спуститься в подлодку. Трамп предпочел бы плавать на поверхности.

Ранее телеканал News Nation сообщал, что Трамп намерен инвестировать 6,6 миллиарда долларов в строительство верфи в Мэриленде. Производство подлодок планируется совместно с оборонной компанией Anduril.

Другие подробности проекта не приводятся. Верфь займется выпуском подводных лодок для Военно-морских сил США.

Читайте также:

Пассажирский автобус был атакован ВСУ

В столице появились крупные пробки из-за взорванных мостов

Подписаться

Автор:
ГК СК Мост Дональд Трамп США