Трамп заявил о самых совершенных беспилотниках в мире

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты готовят к развертыванию новую линейку военных беспилотных летательных аппаратов, которая качественно превзойдёт все существующие мировые аналоги.

По его словам, когда будет представлена новая серия дронов, в это будет просто трудно поверить, поскольку это самые совершенные беспилотники в мире, и никто даже близко не стоял рядом с ними.

Кроме того, Трамп заявил, что поддерживает идею создания беспилотных подводных лодок, поскольку не уверен, что ему хватило бы смелости самому спуститься в подлодку, отметив, что предпочёл бы плавать на поверхности, и поэтому ему нравится идея беспилотной подводной лодки, которая плавает там сама по себе.

Ранее сообщалось, что Трамп рассказал о работе над урегулированием конфликта на Украине.