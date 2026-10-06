Туск рассказал об авторитете Польши и угрозе со стороны России

Премьер-министр Польши Дональд Туск выступил на церемонии, открывающей учебный год в Академии военных искусств. По его утверждению, сегодня с республикой считаются в любой мировой столице — от Москвы до Вашингтона. Об этом пишет RMF24.

Туск рассказал, что постоянно слышит от партнёров в Европе и за её пределами, будто Варшава превратилась в наиболее ценного и уважаемого союзника. Он также напомнил о суверенном статусе государства. По словам главы кабмина, ни противники, ни партнёры не вправе определять, каким курсом идти полякам, кто ими руководит и как формируется армия. Именно в этом, подчеркнул он, и состоит подлинный суверенитет.

Отдельно премьер перечислил условия, от которых зависят безопасность и будущее страны. Среди них он назвал мощь государства, результативность экономики, сплочённость нации, а также способность военного и гражданского руководства действовать согласованно как сейчас, так и в кризисные периоды. Вызов, идущий с восточного направления, Туск охарактеризовал как действительный и осязаемый. При этом он заявил, что именно слушатели военной академии обеспечивают силу Польши. Благодаря им, добавил премьер, с республикой считаются в Москве, Киеве, Вашингтоне и Брюсселе.

5 октября глава оборонного ведомства Владислав Косиняк-Камыш объявил об усилении войск на востоке страны. Перемены коснулись Люблинского воеводства. Там создают новые соединения 18-й механизированной дивизии. В Билгорае разместят мотострелковый батальон и подразделения противовоздушной обороны. В Лукуве сформируют части беспилотных систем, которые в перспективе могут стать отдельной бригадой.

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