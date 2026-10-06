Указ о роспуске парламента и досрочных выборах в Испании был официально опубликован

Официальный правительственный вестник Испании опубликовал указ, в соответствии с которым парламент страны распускается, а 29 ноября состоятся 29 ноября.
Избирательную кампанию, согласно документу, будут проводить с 13 по 27 ноября.
Выборы должны были состояться в 2027 году. но премьер-министр Педро Санчес 5 октября заявил, что они будут проводиться досрочно.
СМИ утверждали, что досрочные выборы в Испании способны помешать принятию бюджета Европейского союза.
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