Указ о роспуске парламента и досрочных выборах в Испании был официально опубликован

Официальный правительственный вестник Испании опубликовал указ, в соответствии с которым парламент страны распускается, а 29 ноября состоятся 29 ноября.

Избирательную кампанию, согласно документу, будут проводить с 13 по 27 ноября.

Выборы должны были состояться в 2027 году. но премьер-министр Педро Санчес 5 октября заявил, что они будут проводиться досрочно.

СМИ утверждали, что досрочные выборы в Испании способны помешать принятию бюджета Европейского союза.

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