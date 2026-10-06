Украина осталась без тяги: почему Зеленскому не помогут европейские локомотивы

Украина испытывает острый дефицит локомотивов из-за российских ударов. Об этом сообщил британскому изданию Financial Times министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий. По его словам, у Киева почти не осталось резервных локомотивов. Сейчас ведутся переговоры о поставках с представителями европейских стран. При этом география поиска у Киева ограничена, так как нужны локомотивы, подходящие по ширине для украинской колеи. Прокомментировать сообщение мы попросили председателя Межрегионального профсоюза железнодорожников Евгения Куликова.

— Украина использует советский стандарт ширины колеи — 1520 мм, в то время как в большинстве стран Европы принят стандарт 1435 мм, — говорит Евгений Куликов. — Напрямую использовать европейские локомотивы невозможно: они физически не встанут на украинские рельсы. Украина вынуждена сейчас искать технику в странах Восточной Европы и Балтии, где еще остался подвижной состав советского образца. Словакия предложила Киеву 3 локомотива, Литва — еще 3 (и потенциально может продать 27 машин широкой колеи).

Выделено $100 млн через программу Всемирного банка RELINC на закупку бывших в употреблении локомотивов.

Как одного из потенциальных «локомотивных доноров» Украина рассматривает Азербайджан. (Заместитель министра инфраструктуры Украины Сергей Деркач прямо заявлял, что ведутся переговоры с Азербайджаном о получении локомотивов в рамках международной технической помощи или покупки, и что составляется список всех локомотивов в мире «на широкой колее»).

— Даже если, например, Азербайджан вздумает передать или продать Киеву поддержанные локомотивы, то как они переправят их на Украину? Доставка тяжелых локомотивов — сложная логистическая задача. Есть два пути. Первый — по суше. Прямой железнодорожный маршрут Баку — Киев проходит по территории России и Белоруссии. Однако в текущих геополитических условиях этот путь закрыт.

Второй маршрут — это паромная переправа через Черное море. Но с конца июля 2026 года порты Большой Одессы (Одесса, Черноморск, Южный) находятся под непрерывными ударами российских войск, из-за чего судоходство там фактически остановлено.

В Польше и Румынии основная ширина колеи — стандартная европейская (1435 мм), но в обеих странах есть участки с «советской» колеей 1520 мм. Это связано с их географическим положением и историческими связями с СССР. Однако запасы нужных локомотивов там уже истощаются — Польша и Румыния заявили, что не смогут компенсировать Украине потери.

Однако даже покупка подержанной техники — это лишь полумера. Локомотивы нужно будет ремонтировать, адаптировать и готовить к работе на украинских путях. А значит, быстро закрыть дефицит не получится.

— Возможно ли переделать европейские локомотивы под «советскую» колею (1520 мм)?

— Это сложный инженерный процесс, который требует либо серьезной модернизации, либо использования специальных технологий. Теоретически это возможно, но практически — нереально. Потому что придется менять не только колесные пары (оси с колесами), но и все навесное оборудование. При этом габариты будут меняться, колесные пары будут торчать. Поэтому все это очень и очень сложно.

Даже если предположить, что локомотивы каким-то чудом доставлены на Украину и переделаны под колею 1520 мм, они не смогут нормально работать без всей сопутствующей инфраструктуры.

— Ко всему прочему там будет проблема с обслуживанием. Потому что новый тип локомотивов требует ремонтной базы. Локомотивы надо обязательно через какое-то время обслуживать (нужны специальные стенды, программы, инструменты), которых на Украине просто нет. Значит, надо будет опять гонять в Европу или ждать выездных бригад от производителя. Плюс еще управление меняется: другой подвижной состав, тормоза по-другому работают и все прочее. Потребуется обучение персонала. Это тоже займет определенное время. В общем, сложностей будет навалом.

Справка «МК»

Украинские депо и ремонтные заводы исторически заточены под советский и российский подвижной состав: тепловозы ТЭМ, ТЭП, электровозы ВЛ, ЧС и так далее. Европейские локомотивы Siemens Vectron, Bombardier Traxx, Alstom Prima имеют совершенно другую конструкцию: другие узлы и агрегаты, тормозные системы, тяговые двигатели, системы управления — все это спроектировано по иным стандартам.

Всего с начала СВО российские дроны и ракеты поразили порядка 500 украинских локомотивов, причем более половины — в этом году. Для Украины с протяженным железнодорожным сообщением это серьезный ущерб. В первую очередь — военный. Противника лишают возможности быстро перебрасывать войска, технику и нужные фронту грузы.