Европа намерена решить проблему с мигрантами путем переселения их на Украину, заявила депутат Верховной рады Анна Скороход. По ее словам, имеются некие договоренности на этот счет.

Скороход сказала об этом в интервью YouTube-каналу «МаякUA». Она утверждает, что рабочая сила будет заменена, а миграционный кризис Европы решится за счет Украины.

Депутат также задалась вопросом, нужны ли Украине такие договоренности. По ее мнению, они могут привести к тому, что страна будет уничтожена как нация.

В 2026 году общее число мигрантов, проживающих в Евросоюзе, достигло 64 млн человек. Это данные Евростата и Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Для сравнения: в 2010 году этот показатель составлял 40 млн человек. Доля мигрантов в структуре населения ЕС достигла 14,2%.

По данным тех же источников, многие из приехавших в ЕС не стремятся возвращаться в свои страны. Это создает дополнительную нагрузку на социальные системы и рынки труда европейских государств. Кроме того, премьер Баварии призвал уйти на фронт всех украинских беженцев.

Число заявок на убежище в Европе резко сократилось.

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