Ушаков: договорённость о визите Пашиняна в РФ сохраняется, но конкретики нет

Помощник президента по международным вопросам Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин не планирует проводить двустороннюю встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на полях саммита СНГ, который 9 октября состоится в Туркмении.

«Встреча не планируется, хотя контакт по ходу мероприятий нельзя исключать», - сказал он, отвечая на вопрос журналистов.

По словам Ушакова, «всем хорошо известно», что Пашинян планирует поездку в Москву или в другой город для встречи с Путиным. «Но конкретной договорённости не достигнуто. И не было даже дипломатических контактов на этот счёт», - сказал он.

Напомним, что отношения России и Армении находятся в кризисе с тех пор, как Никол Пашинян заявил о развитии более углубленного сотрудничества с Евросоюзом и намерении подать заявку на присоединение к ЕС. Владимир Путин считает, что такая стратегия невозможна пока Ереван сохраняет членство в ЕАЭС: он потребовал от Пашиняна провести референдум, чтобы определиться, к кем хотят быть сами армяне. До прояснения ситуации РФ приостановила экспорт армянской сельхозпродукции и отдельных товаров.