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Политика 1134

Ушаков: договорённость о визите Пашиняна в РФ сохраняется, но конкретики нет

Ушаков: договорённость о визите Пашиняна в РФ сохраняется, но конкретики нет
Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

Помощник президента по международным вопросам Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин не планирует проводить двустороннюю встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на полях саммита СНГ, который 9 октября состоится в Туркмении.

«Встреча не планируется, хотя контакт по ходу мероприятий нельзя  исключать», - сказал он, отвечая на вопрос журналистов. 

По словам Ушакова, «всем хорошо известно», что Пашинян планирует поездку в Москву или в другой город для встречи с  Путиным. «Но конкретной договорённости не достигнуто.  И не было даже дипломатических контактов на этот счёт», - сказал он. 

Напомним, что отношения России и Армении находятся в кризисе с тех пор, как Никол Пашинян заявил о развитии более углубленного сотрудничества с Евросоюзом и намерении подать заявку на присоединение к ЕС. Владимир Путин считает, что такая стратегия невозможна пока Ереван сохраняет членство в ЕАЭС: он потребовал от Пашиняна провести референдум, чтобы определиться, к кем хотят быть сами армяне. До прояснения ситуации РФ приостановила экспорт армянской сельхозпродукции и отдельных товаров. 

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Автор:
Евросоюз - ЕС ЕАЭС Владимир Путин Армения Владимир Россия Москва Ереван