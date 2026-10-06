Ушаков считает интересной идею встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа

Помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков назвал интересной идею трехсторонней встречи президента РФ Путина, американского лидера Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.

Он заявил, что на практике реализацией этой идеи никто не занимается. Ушаков подчеркнул, что такая информация «витает в воздухе».

«Но я подтверждаю, что это интересная весьма идея, она витает в воздухе. Все о ней знают, и Трамп, и Путин, и Си Цзиньпин», - добавил помощник президента РФ.

Напомним, ранее помощник президента по международным вопросам Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин не планирует проводить двустороннюю встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на полях саммита СНГ, который 9 октября состоится в Туркмении.

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