В ЦБ Ирана высказались о навязанной республике экономической войне

Глава Центробанка Ирана Абдул Насер Хеммати описал США как «правительство жестокости», о чем сообщает агентство IRNA.

Как заметил Хеммати, Исламская Республика противостоит экономической сверхдержаве. Он подчеркнул, что это правительство, а именно американское правительство — это не что иное, как «правительство жестокости».

Чиновник напомнил, что американцы подвергли мученической смерти детей в школе в Минабе, также они подвергли мученической смерти верховного лидера страны Али Хаменеи и многих других.

Глава иранского ЦБ отметил, что 10 дней назад США объявили, что Иран через две недели столкнется с экономическим коллапсом. Он добавил, что теперь, спустя 10 дней, страна находится на передовой экономической войны, и Тегеран даст Вашингтону тот же ответ