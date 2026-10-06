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Политика 671

В ЦБ Ирана высказались о навязанной республике экономической войне

Глава ЦБ Ирана: Тегерану навязало экономическую войну «правительство жестокости»

Глава ЦБ Ирана: Тегерану навязало экономическую войну «правительство жестокости»

Глава Центробанка Ирана Абдул Насер Хеммати описал США как «правительство жестокости», о чем сообщает агентство IRNA.

Как заметил Хеммати, Исламская Республика противостоит экономической сверхдержаве. Он подчеркнул, что это правительство, а именно американское правительство — это не что иное, как «правительство жестокости».

Чиновник напомнил, что американцы подвергли мученической смерти детей в школе в Минабе, также они подвергли мученической смерти верховного лидера страны Али Хаменеи и многих других.

Глава иранского ЦБ отметил, что 10 дней назад США объявили, что Иран через две недели столкнется с экономическим коллапсом. Он добавил, что теперь, спустя 10 дней, страна находится на передовой экономической войны, и Тегеран даст Вашингтону тот же ответ

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Автор:
США Иран Вашингтон