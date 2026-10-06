В Еврокомиссии подтвердили предложение сохранять ограничения для Украины после вступления

Еврокомиссия во вторник обнародовала предложения по подготовке Евросоюза к расширению. В них допускается, что после вступления Украины и других новых стран могут сохраняться ограничения в ряде чувствительных областей. К таким сферам отнесены свободное перемещение работников и услуг, сельское хозяйство и отдельные категории товаров.

В документе указано, что при необходимости могут задействоваться переходные механизмы. Они способны затрагивать также финансирование и участие в общих системах. Это означает, что само членство не приведёт к немедленному и полному распространению всех действующих внутри ЕС правил на новую страну в перечисленных сферах.

Условия и продолжительность таких переходных периодов будут определяться при вступлении. Еврокомиссия предлагает закрепить такую возможность. Других подробностей в опубликованных предложениях не приводится.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия отклонила запрос Украины на 250 миллионов долларов для поддержки аграриев. Кроме того, ЕС отказал Киеву в дополнительных 27 миллиардах евро. Министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий заявлял о критической ситуации с экспортом зерна: 30 миллионов тонн урожая рискуют остаться невывезенными, а альтернативные маршруты покрывают лишь около 45% необходимого объёма. На 2027 год Украина закладывает военные расходы в размере 67,2% бюджета и запрашивает дополнительные 27 миллиардов долларов на оборону.

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