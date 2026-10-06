В европейской стране прошли массовые протесты против визита Рубио

Издание Documento сообщает, что в Афинах прошли массовые протесты против визита в Грецию госсекретаря США Марко Рубио, который совершает турне по нескольким странам, включая Исландию и Португалию.

По данным издания, большое количество людей, представителей профсоюзов, студенческих ассоциаций и партий собралось в центре Афин и движется к американскому посольству в рамках антивоенного митинга, приуроченного к предстоящей вечером встрече с Рубио, в ходе которой стороны обсуждают укрепление двустороннего сотрудничества, безопасность и экономическое взаимодействие.

Издание публикует фотографии, на которых видно, как протестующие несут баннеры с надписями «Марко Рубио - нежеланный гость», а также с пропалестинскими лозунгами и призывами против НАТО, США и ЕС. На демонстрации выступил лидер Коммунистической партии Греции Димитрис Куцубас, высказавшийся против американских военных баз на территории Греции и зависимости от импорта энергоносителей из США, и, по его словам, вертикальный коридор для продвижения чрезвычайно дорогого американского СПГ усугубит ситуацию, усилит дефицит энергии и бедность, снизит доходы населения и нанесёт ущерб правам человека.

Как пишет Documento, из-за протестов и визита Рубио в центре города перекрыли несколько улиц и закрыли станцию метро.

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