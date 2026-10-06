В Германии втрое выросло число отказывающихся от службы в армии

По данным газеты Berliner Morgenpost, число молодых людей в Германии, официально отказавшихся от службы в бундесвере, в 2026 году превысило 12 тысяч человек, более чем втрое превзойдя показатель за весь 2025 год.

С января по конец августа в соответствующее федеральное ведомство поступило 12 102 заявления об отказе от военной службы, причём только за июль и август их число более чем удвоилось по сравнению с первым полугодием. Импульсом для этой волны стало вступление в силу нового закона о военной службе и массовая рассылка опросников 18-летним юношам, которых бундесвер уже разослал около 450 тысяч.

По прогнозам, за 2026 год общее число отказов по убеждениям достигнет 20 тысяч.

Новый закон сохраняет добровольный призыв, но возобновляет воинский учёт для всех 18-летних и допускает возврат к воинской обязанности при нехватке добровольцев или ухудшении ситуации с безопасностью.