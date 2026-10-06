Мэр Тбилиси Каха Каладзе, слова которого приводит Sputnik Азербайджан, заявил, что Грузия не намерена выслушивать упрёки со стороны ЕС за отказ вводить ограничительные меры против Москвы.

По его словам, Грузия не должна сталкиваться с давлением из-за решения не присоединяться к европейским санкциям против России и не наносить ущерб собственной экономике, а представители ЕС, выступающие за рестрикции против Тбилиси за выстраивание собственной политики, демонстрируют враждебное отношение к грузинскому народу.

Каладзе добавил, что в последние годы Запад стремится продвинуть свою агентуру во власть в Грузии, чтобы затем задействовать её граждан для реализации собственных интересов, и, по его словам, при их содействии и финансировании началась кампания, связанная с государственным переворотом и революцией, главной задачей которой было свергнуть власть в стране.

Напомним, что в Тбилиси 4 октября 2025 года, в день муниципальных выборов, состоялся митинг оппозиции, с трибуны которого организаторы призвали протестующих «завладеть ключами от дворца президента». После этого часть участников акции двинулась к расположенной неподалёку резиденции главы государства, демонстранты разрушили ограждение вокруг объекта, однако впоследствии их оттеснил спецназ.

Ранее сообщалось, что Пентагон протестирует лазеры и микроволновое оружие для перехвата БПЛА.