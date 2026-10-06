В Иране резко высказались о прогнозах Бессента насчет страны

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи резко высказался по поводу новых высказываний Министра финансов США Скотта Бессента насчет Исламской Республики.

Соответствующее заявление Резаи сделал в публикации в своем аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter).

Как заметил секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана, Ормузский пролив не будет открыт путем угроз или оказания давления. Он подчеркнул, что Исламская Республика не отступит.

Кроме того, Резаи описал прогнозы Бессента как «бредовые», уточнив, что им никогда не было доверия. Он добавил, что американцы потерпели поражение в боевых действиях, и теперь они проиграют и в экономической войне.