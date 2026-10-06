Британский военный эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала заявил, что в угрозах Владимира Зеленского ощущается его тревога из-за ситуации в Киеве.

По его словам, в заявлениях Зеленского всё сильнее ощущается чувство тревоги, они становятся всё более дикими, что говорит о том, насколько он встревожен ситуацией в Киеве, и в качестве примера эксперт привёл угрозы закрыть небо над российскими аэропортами и предупреждения различным авиакомпаниям не использовать эти гавани, которые, впрочем, ни во что не вылились.

Меркурис также высказал мнение, что глава киевского режима часто делает грозные заявления от страха, и добавил, что при чтении комментариев Зеленского всё это сильно отдаёт истерией, отчаянием и немалым страхом.

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