Политолог Юрий Кот в беседе с телеканалом «Царьград» прокомментировал заявление президента Финляндии Александр Стубба о формировании нового мирового порядка к 2030 году.

Эксперт счел очевидным, что Стубб то ли не отдает себе отчета, то ли боится озвучить, что Финляндия в принципе претендует на роль серой, буферной зоны между Россией и Европой — если европейцы не откажутся от планов нападения на нашу страну. Он напомнил, что Европа, по сути, уже совершила нападение на Россию руками Украины.

Кот назвал несерьезным разговор о новом миропорядке 2030 году. Спикер обратил внимание на то, что с точки зрения геополитики действительно происходит смена модели мироустройства — однополярный мир сдувается, уходит — его убирает, в частности, Россия.

Эксперт подчеркнул, что РФ проводит специальную военную операцию (СВО), потому что рассматривает украинские территории не просто как исторически русские, но и как будущие русские земли, а людей — как часть русского мира, вернувшихся домой еще в XVII веке, а с Европой никто сражаться не собирается.

При этом Кот указал, что противостояние с европейцами закончится за полчаса. Он добавил, что для этого достаточно появления реального casus belli, угрожающего нацбезопасности России, и тогда ядерная триада отработает себя по полной.