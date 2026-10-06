Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил об усилении наступательных дeйствий российских войск в зоне конфликта. По его мнению, дальнейшее развитие ситуации может в перспективе привести к установлению контроля России над Одессой. Свою оценку он озвучил в эфире YouTube-канала.
Джонсон утверждает, что российские подразделения продолжают продвигаться на ряде направлений. При этом он не согласился с распространенной на Западе оценкой, согласно которой боевые дeйствия зашли в тупик.
По словам экс-аналитика, активность ВС России наблюдается на протяженном участке линии соприкосновения — от Сумского направления до района Херсона. Одновременно российская сторона наносит удары по объектам в Киеве, отметил он.
Джонсон считает происходящее свидетельством увеличения интенсивности дeйствий российской армии.
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