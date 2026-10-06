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Политика Сюжет: Израиль и США атаковали Иран. Главное 964

В США ответили на заявления Ирана о крушении американского вертолета в Красном море

В CENTCOM опровергли заявление Ирана о крушении вертолета США в Красном море

В CENTCOM опровергли заявление Ирана о крушении вертолета США в Красном море

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) прокомментировало сообщения иранских государственных СМИ о том, что накануне в Красном море потерпел крушение вертолет военно-морских сил (ВМС) США.

Соответствующая информация приводится в публикации в аккаунте командования в социальной сети X (ранее Twitter).

В опубликованном сообщении представители CENTCOM заявили, что утверждения о том, что вертолет MH60-R потерпел крушение после объявления о чрезвычайной ситуации, являются ложным.

Представители командования добавили, что все военные воздушные суда и личный состав США на Ближнем Востоке находятся в безопасности. 

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Автор:
США Иран Красное море Ближний Восток
Сюжет:

Израиль и США атаковали Иран. Главное