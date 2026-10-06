В США заявили об уничтожении 13 торговых судов

Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM) заявило, что американские военные с середины июля уничтожили 13 торговых судов, которые якобы пытались нарушить морскую блокаду Ирана.

Как говорится в сообщении командования в X, за прошедшие 12 недель CENTCOM уничтожил 13 коммерческих судов, которые нарушали блокаду или были частью теневой сети КСИР, то есть Корпуса стражей исламской революции. Помимо этого, с возобновления блокады американские военные перенаправили 130 коммерческих судов, а ещё три вывели из строя.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль инициировали масштабную военную операцию против Ирана. Ударам подверглись крупнейшие города страны, включая столицу Тегеран. В Белом доме объяснили начало боевых действий необходимостью нейтрализовать ракетную и ядерную угрозы, исходящие от Тегерана.

Ранее контр-адмирал Али Фадави, представляющий Корпус стражей исламской революции, заявил, что американские военные корабли были вынуждены отойти примерно на 1000 км от иранского побережья.