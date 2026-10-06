В стране БРИКС заговорили о «революции»: правые вот-вот вернутся к власти

Флавио Болсонару близок к победе на президентских выборах в Бразилии после неожиданной победы в первом туре голосования. Сторонники действующего левого президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы пошатнулись после всплеска ультраправых.

Флавио Болсонару имеет все шансы победить на президентских выборах в Бразилии после того, как ультраправое цунами привело его к шокирующей победе в первом туре над действующим президентом, пишет The Guardian. 45-летний кандидат от правых получил 56,1 млн голосов против 53,8 млн у Лулы – 47,03% против 45,16% – это означает, что 80-летнему левому лидеру предстоит покорить вершину, если он хочет победить во втором туре 25 октября. С момента возвращения демократии в Бразилию в 1985 году ни разу победителю, занявшему второе место в первом туре, не удавалось переломить ситуацию и выиграть второй тур голосования.

“В политике возможны чудеса. Но я не думаю, что это произойдет”, - сказал политолог Мигель Лаго о шансах Лулы на ответный удар. “Я не думаю, что Флавио проиграет эти выборы сейчас”.

Выступая в понедельник перед Белым домом, Дональд Трамп сказал журналистам: “Что ж, это большая победа: близкая, но очень, очень большая победа. На самом деле, потрясающая”.

Трамп, который является давним союзником семьи Болсонару, предсказал, что второй тур выборов будет “очень близким”.

Всплеск ультраправых стал триумфом - хотя и неполным – клана Болсонару и его 71–летнего патриарха Жаира Болсонару. Опальный экс-президент, отбывающий 27-летний срок за подготовку государственного переворота после поражения Лулы на выборах 2022 года, стал свидетелем избрания в конгресс четырех родственников. Его 44-летняя жена Мишель Болсонару получила место в сенате, как и его второй сын Карлос Болсонару, которому 43 года. Младший сын Болсонару, 28-летний Жаир Ренан Болсонару, и 62-летний брат экс-президента, Ренато Болсонару, оба получили места в нижней палате конгресса.

В крупнейшей демократической стране Латинской Америки ключевые выборы в конгресс и на пост губернатора также выиграли убежденные болсонаровцы, в том числе Тарсисио де Фрейтас, который был переизбран губернатором штата Сан-Паулу, и Сержио Моро, который был избран губернатором южного штата Парана. Оба они были министрами в правительстве Болсонару в 2018-2022 годах.

Либеральная партия Болсонару (ЛП) теперь может похвастаться самой многочисленной фракцией в сенате с 28 из 81 места. В сочетании с местами, полученными от других крайне правых партий, это число возрастает до 43, что дает движению большинство в верхней палате.

“Мы переживаем революцию … Ультраправые растут очень последовательно, выборы за выборами”, - сказал Лаго, назвав прошедшие выборы худшими для прогрессивных и умеренных центристских партий с конца 80-х годов.

Контроль над сенатом должен позволить политикам, поддерживающим Болсонару, одобрить амнистию для харизматичного лидера их движения, что позволит бывшему президенту выйти из особняка в Бразилии, где он живет под домашним арестом, и вновь утвердить свое лидерство среди ультраправых.

“Я думаю, что он будет освобожден, и я думаю, что он будет играть очень важную роль во время президентства Флавио Болсонару”, - сказал Лаго. “Флавио будет управлять страной, а Жаир Болсонару будет делать то, что он всегда делал: возглавлять революцию”.

Результат стал хорошей новостью для Трампа, которого обвинили в попытке склонить выборы в пользу Болсонару и его попытке распространить консервативную “оранжевую волну”, охватившую Латинскую Америку, на ее крупнейшую демократию и экономику. В последние годы к власти в регионе пришла череда президентов, выступающих за Трампа, - от Коста-Рики, Гондураса и Сальвадора до Чили и Колумбии.