В Йемене высказались о важности обеспечения судоходства в Красном море

Аз-Зиндани: работа госслужб Йемена неразделима с судоходством в Красном море

Премьер-министр Йемена Шайа Мохсен аз-Зиндани выступил с заявлением о том, что международно признанное правительство страны готово поддержать прогресс, достигнутый его силами в рамках операции «Рассвет Йемена», направленной на возврат удерживаемых хуситами территорий страны. Его слова приводит агентство Saba.

В ходе встречи с военными командирами правительственных сил аз-Зиндани указал, что восстановление государственных служб страны неразделимо с обеспечением международного судоходства в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе.

Премьер подчеркнул, что правительство должно приложить максимум усилий для мобилизации поддержки военной кампании.

Кроме того, Saba сообщает, что аз-Зиндани поручил Министерству внутренних дел Йемена усилить меры безопасности в регионах, находящихся под контролем правительства.