В Южной Корее посетовали на недостаточные извинения от Киева

Сеул посетовал на недостаточные извинения от Киева из-за пленных корейцев

Южная Корея может отозвать посла из Украины из-за недостаточных, по оценке Сеула, извинений Киева за раскрытие информации о северокорейских военнопленных. Об этом заявил министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хён, передает Yonhap.

По его словам, он поддерживает постоянный контакт с главой украинского МИД Андреем Сибигой. Украинская сторона принесла извинения, однако в Сеуле считают их недостаточными.

"Их уровень не соответствует нашим ожиданиям, поэтому мы намерены принять решительные меры", — заявил Чо Хён, отвечая на вопросы парламентариев.

Министр добавил, что Южная Корея рассматривает различные варианты дальнейших действий. Среди них — возможный отзыв посла страны из Украины.

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