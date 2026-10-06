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Политика 1725

Вертолет ВМС США мог рухнуть у берегов Саудовской Аравии

BNO News: вертолет ВМС США исчез с радаров у берегов Саудовской Аравии

BNO News: вертолет ВМС США исчез с радаров у берегов Саудовской Аравии
Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

Портал BNO News сообщил, что боевой вертолёт MH-60R Seahawk Военно-морских сил США подал сигнал бедствия у берегов Саудовской Аравии, после чего исчез с ресурсов отслеживания полётов воздушных средств.

По данным портала, вертолёт находился на высоте около 475 футов, то есть примерно 144 метра, когда подал сигнал о чрезвычайной ситуации, после чего отображаемая высота упала до нуля, а вертолёт исчез с радаров.

Согласно информации в социальных сетях, воздушное судно могло рухнуть в Красном море, подчёркивает портал. Отмечается, что ВМС США никак не комментировали инцидент с вертолётом, равно как и причину объявления чрезвычайной ситуации.

Ранее сообщалось, что Пентагон протестирует лазеры и микроволновое оружие для перехвата БПЛА.

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Автор:
АО Берега США Саудовская Аравия Красное море