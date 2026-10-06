Вице-премьер Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке в России

Вице-премьер Александ Новак провел совещание, в рамках которого обсуждалась ситуация на топливном рынке.
В ходе совещания были представлены по регулированию ситуации со стоимостью топлива в Оренбургской, Нижегородской, Новосибирской, Омской областях и в Удмуртской Республике.
ФАС отчиталось о систематической работе в целях соблюдения антимонопольного законодательства, заявила пресс-служба правительства России.
Вице-премьер заявил, что профильные ведомства и вертикально интегрированные нефтяные компании должны продолжить работу по обеспечению стабильных поставок.
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