Вице-премьер Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке в России

Вице-премьер Александ Новак провел совещание, в рамках которого обсуждалась ситуация на топливном рынке.

В ходе совещания были представлены по регулированию ситуации со стоимостью топлива в Оренбургской, Нижегородской, Новосибирской, Омской областях и в Удмуртской Республике.

ФАС отчиталось о систематической работе в целях соблюдения антимонопольного законодательства, заявила пресс-служба правительства России.

Вице-премьер заявил, что профильные ведомства и вертикально интегрированные нефтяные компании должны продолжить работу по обеспечению стабильных поставок.

Читайте материал "Мишустин заявил, что РФ не может допустить зависимость от чужих технологий ИИ"

Достоверные новости всегда под рукой — в канале "МК" в MAX