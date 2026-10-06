Военкор объяснил, что дают удары по киевским переправам

Военный корреспондент Александр Сладков в интервью KP.RU объяснил, почему российские удары по киевским переправам имеют большое значение. По его мнению, они позволяют заблокировать район боевых действий и снимают один из ключевых факторов, влияющих на успех кампании. Если удастся перекрыть каналы снабжения, победа наступит быстрее, считает он.

Сладков уточнил, что через Южный мост проходит примерно 90% всех военных грузов. Северный мост, по его словам, соединяет западную границу Украины с Харьковом. Военкор подчеркнул, что эта трасса имеет огромное значение, которое трудно переоценить.

Ранее на Северном мосту в Киеве установили лёгкие сети для защиты от беспилотников. Однако авторы публикации выразили сомнение, что такие меры помогут при атаке тяжёлыми реактивными дронами. Военный эксперт Андрей Колесник также заявлял, что лёгкие сети не дадут эффекта против российских «Гераней».

Напомним, расчеты ударных БПЛА бригады «Варяг» поразили Северный мост в Киеве, использовавшийся для переброски войск и военных грузов.

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