Возможностям ракет Ирана дали оценку

Кнутов: в распоряжении Ирана нет ракет для ударов по городам в США

Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с Life.ru оценил реальные возможности имеющихся в распоряжении Ирана ракет.

Как заметил собеседник издания, если говорить о ракетном ударе, то расстояние от Тегерана до Лос-Анджелеса составляет 12 тысяч километров, и у Исламской Республики просто нет ракет, которые могли бы пролететь подобное расстояние.

По словам эксперта, если говорить о диверсиях или терактах, то это уже отдельная история. При этом Кнутов усомнился в заинтересованности Ирана в проведении акций террористического характера, так как это может сказаться на его репутации.

Спикер обратил внимание на то, что Исламская Республика может атаковать американские базы в Европе, в частности, в Южной и Центральной ее части, куда могут долететь ракеты «Хорремшехр-4». Эксперт напомнил, что в свое время иранцы пытались нанести такими ракетами удар по американской базе в Индийском океане, но тогда одна ракета была перехвачена и сбита, а вторая упала в море, как сообщили американцы.

Согласно прогнозу Кнутова, ударам со стороны Ирана могут подвергнуться американские базы на территории Италии или британские на Кипре.