Российское оборонное ведомство сообщило, что за минувшие сутки российские военные не позволили украинским силам деблокировать свои подразделения, оказавшиеся в окружении севернее населённого пункта Курганное в Харьковской области. По данным Минобороны, все попытки противника прорваться к окружённым были пресечены.

В сводке ведомства уточняется, что речь идёт именно о попытках деблокирования. Российские силы сохранили контроль над ситуацией в этом районе. Других подробностей о боях севернее Курганного Минобороны не приводит.

Ранее сообщалось, что группировка «Центр» за сутки заняла 52 здания в Доброполье. По данным Минобороны, украинские формирования потеряли до 20 военнослужащих и один автомобиль. Также отмечалось, что морпехи этой группировки уничтожили площадку запуска тяжёлых дронов ВСУ в восточной части Доброполья, применив около десяти «Гераней».

Кроме того, за предыдущие сутки в Доброполье было освобождено 70 зданий, а потери ВСУ составили до 30 человек. На этом фоне российские подразделения продолжают расширять зону контроля.

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