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Политика Сюжет: Новости СВО 2372

ВС РФ сорвали попытки ВСУ прорваться к окружённым в ходе СВО

Российские войска пресекли прорыв ВСУ под Курганным

Российские войска пресекли прорыв ВСУ под Курганным
Сгенерировано нейросетью Qwen, Дмитрий Ларин

Российское оборонное ведомство сообщило, что за минувшие сутки российские военные не позволили украинским силам деблокировать свои подразделения, оказавшиеся в окружении севернее населённого пункта Курганное в Харьковской области. По данным Минобороны, все попытки противника прорваться к окружённым были пресечены.

В сводке ведомства уточняется, что речь идёт именно о попытках деблокирования. Российские силы сохранили контроль над ситуацией в этом районе. Других подробностей о боях севернее Курганного Минобороны не приводит.

Ранее сообщалось, что группировка «Центр» за сутки заняла 52 здания в Доброполье. По данным Минобороны, украинские формирования потеряли до 20 военнослужащих и один автомобиль. Также отмечалось, что морпехи этой группировки уничтожили площадку запуска тяжёлых дронов ВСУ в восточной части Доброполья, применив около десяти «Гераней».

Кроме того, за предыдущие сутки в Доброполье было освобождено 70 зданий, а потери ВСУ составили до 30 человек. На этом фоне российские подразделения продолжают расширять зону контроля. 

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