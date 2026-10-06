ВС РФ ударили по одному из мостов в Киеве

Минобороны России сообщило, что расчеты ударных БПЛА отдельной бригады войск беспилотных систем «Варяг» поразили Северный мост в Киеве. По данным ведомства, эта переправа использовалась для переброски украинских войск и логистики при поставках военных грузов для ВСУ.

В оборонном ведомстве опубликовали кадры боевой работы расчетов. Там уточнили, что удар наносился именно по Северному мосту, который обеспечивал переброску войск и снабжение украинской армии.

Ранее очевидцы распространили многочисленные кадры последствий удара. Украинские власти заявляли о разрушении дорожного полотна и существенном повреждении тепломагистрали.

Напомним, в Киеве после ударов по мостам через Днепр уже возникал транспортный коллапс. Власти полностью перекрывали Южный мост и ограничивали движение по ряду переправ, включая Дарницкий мост во время тревог. Позже все мосты открыли, но ограничения решили вводить только при воздушной тревоге. В ночь на 3 октября Минобороны РФ сообщало о поражении Северного автотранспортного моста, обеспечивавшего переброску войск ВСУ.

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