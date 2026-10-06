ВС РФ ведут бои за освобождение 4 населенных пунктов в Харьковской области

Российские военнослужащие продолжают работу в зоне проведения спецоперации. Сейчас бойцы группировки войск «Север» ведут бои за освобождение Варваровки, Лобановки, Николаевки и Резникова в кольце окружения в Харьковской области.

Об этом сегодня, 6 октября, сообщили представители Министерства обороны Российской Федерации.

«Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля», - подчеркнули представители оборонного ведомства.

Ранее наше издание сообщало, что подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Голубково Запорожской области.

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