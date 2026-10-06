Все зыбко: у хуситов отбили ключевые районы вокруг важного пролива

Силы, поддерживаемые Саудовской Аравией, отбивают у хуситов ключевые районы вокруг Баб-эль-Мандебского пролива в Йемене. Правительственное наступление, начатое под прикрытием саудовской военной коалиции с воздуха, направлено на то, чтобы вернуть всю территорию, удерживаемую хуситами.

Силы коалиции во главе с Саудовской Аравией, воюющие в Йемене, отбили несколько ключевых районов вокруг Баб-эль-Мандебского пролива у поддерживаемых Ираном повстанцев-хуситов, сообщили в понедельник официальные лица Йемена.

Официальные лица заявили, что силы, сотрудничающие с международно признанным правительством, отбили важнейший город Дубаб к северу от пролива. Они также захватили города Баб и Хадейд, сообщили источники. По словам очевидцев, они видели, как правительственные танки и войска входили в города.

Наступление правительственных войск стало частью масштабного наступления, начатого рано утром в понедельник под прикрытием с воздуха саудовской военной коалицией с целью отвоевать всю территорию, удерживаемую хуситами, отмечает The Guardian. Однако наступление началось сразу после того, как повстанцы заявили, что они захватили большую территорию в юго-западной части Йемена, взяв ключевой город Турба, нанеся удар по силам, поддерживаемым Саудовской Аравией, когда они продвигались к стратегической столице провинции Таиз, третьему по величине городу Йемена.

Представитель возглавляемой Саудовской Аравией коалиции генерал-майор Турки аль-Малки заявил, что 100 истребителей оказывают поддержку силам международно признанного правительства Йемена, воюющим против хуситов. Он сказал, что коалиция обеспечила “воздушную защиту” стратегического Баб-эль-Мандебского пролива и уничтожила сотни объектов хуситов в рамках продолжающейся кампании.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил журналистам, что ожидалось, что поддерживаемое Саудовской Аравией правительство Йемена нанесет ответный удар по повстанцам, чтобы вернуть себе территорию. На вопрос, координировала ли коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, свои действия с Соединенными Штатами, госсекретарь США ответил, что у Саудовской Аравии и США есть оборонное соглашение, но не стал вдаваться в подробности.

Он сказал, что правительство Йемена было вытеснено с части своей территории в результате кампании хуситов, а саудовцы подверглись нападению, и “у них есть право защищать себя”.

Новый шаг ставит амбициозную цель перед правительством, которое недавно потеряло часть побережья Красного моря и районы вокруг Баб-эль–Мандебского пролива – узкого места для международного судоходства – после молниеносного наступления поддерживаемых Ираном хуситов.

Международно признанное правительство Йемена изо всех сил пытается сдержать этот всплеск, даже при военной поддержке Саудовской Аравии. В последние недели хуситы все чаще нападают на Саудовскую Аравию, а в воскресенье заявили, что они снова атаковали нефтяную инфраструктуру в столице.

Это заявление прозвучало всего через несколько часов после того, как хуситы перерезали жизненно важный маршрут снабжения, связывающий осажденный город Таиз с временной столицей правительства Аденом, согласно четырем источникам в службе безопасности. Три источника в йеменских вооруженных силах также подтвердили, что хуситы контролируют этот район и маршрут снабжения, движение по дороге остановлено, и группировка в настоящее время окружает город Таиз.

Представитель хуситов Яхья Сари заявил, что группировка запустила баллистические ракеты и беспилотники по объектам саудовской энергетической компании в Эр-Рияде и на востоке страны, что вызвало крупные пожары. Эти атаки были предприняты в ответ на то, что, по утверждению хуситов, за последние 12 часов Саудовская Аравия нанесла 50 воздушных и ракетных ударов по Йемену.