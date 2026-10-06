«Выход есть»: Минобороны РФ объяснило, как выйти из ловушки вербовщиков

Как распознать вербовку и не стать исполнителем теракта

Российское военное ведомство 6 октября распространило методические материалы, разоблачающие методы вербовки украинскими спецслужбами молодых исполнителей терактов на территории РФ. Зарубежные спецслужбы и аферисты продолжают втягивать российскую молодежь в опасные игры. Схема почти всегда одинакова: сначала — безобидное общение в мессенджере, потом — мелкие поручения за «быстрые деньги», а дальше — жесткий шантаж и угрозы. Главный миф, который вербовщики внушают своим жертвам, звучит так: «Ты уже с нами пообщался, скинул фото, теперь тебе всё равно светит срок — пути назад нет». Это ложь.

Закон на вашей стороне

Минобороны РФ напоминает: статья 31 Уголовного кодекса РФ («Добровольный отказ от преступления») четко говорит: человек не подлежит уголовной ответственности, если он добровольно и окончательно отказался от совершения преступления.

Даже если вы уже передали преступникам какие-то фото или информацию, но вовремя одумались, отказались от диверсии и сообщили в полицию — вас не накажут. Именно на этой норме права построен общероссийский проект «Выход 31», запущенный 1 сентября 2026 года.

Три главных условия для освобождения от ответственности

Чтобы воспользоваться защитой статьи 31 УК РФ, необходимо соблюсти три условия:

Вы остановились сами — а не потому что вас поймали. Если отказ был вынужденным, например, из-за появления полиции, статья не применяется.

Вы отказались окончательно — а не просто «перенесли» дело на потом. Временное прекращение деятельности добровольным отказом не считается.

Вы сообщили о готовящемся преступлении в органы внутренних дел.

Важно понимать: если в процессе подготовки к преступлению вы успели совершить другое деяние, содержащее состав иного преступления, ответственность за него сохраняется.

Как распознать вербовку

Злоумышленники действуют через социальные сети и мессенджеры, предлагая «легкий заработок», квесты или безобидные задания. На деле подростков склоняют к совершению тяжких преступлений: от поджогов до шпионажа.

Схема почти всегда развивается поэтапно:

поиск «своего»: вербовщики ищут тех, кто чем-то недоволен — работой, жизненной ситуацией, нехваткой денег;

роль «друга»: они играют понимающего собеседника, говорят то, что вы хотите услышать.

«Сущая мелочь»: первое задание кажется безобидным — поставить лайк, сделать репост, сфотографировать объект.

Втягивание в «паутину»: просьбы усложняются, а выйти становится страшно, ведь вы уже «в доле».

Тревожные фразы, которые должны насторожить:

«Мы сохранили доказательства. Сдашь нас — сядешь сам» — угрозы и шантаж;

«Ты же не хочешь, чтобы мама узнала, чем ты на самом деле занимаешься?» — манипуляция чувством вины;

«Ты — особенный, только ты можешь помочь» — лесть;

«Решать нужно прямо сейчас. Потом будет поздно» — искусственная срочность.

Что делать при угрозе

Если вы поняли, что вас пытаются втянуть в преступление, алгоритм действий четкий:

Не выполняйте задание: не идите на встречу, не передавайте вещи, не отправляйте фото и видео.

Не удаляйте переписку: сохраните все сообщения, включая голосовые, сделайте скриншоты.

Расскажите обо всем тому, кому доверяете: родителям, старшему брату/сестре, учителю, школьному психологу.

Сообщите в полицию: с мобильного — 102, с городского — 02.

Выход есть всегда

Собраны реальные истории тех, кто успел сказать «нет», разборы распространенных схем вербовки, типичные фразы манипуляторов и советы для родителей.

Как отмечают эксперты, вербовщики рассчитывают на страх и чувство безысходности. Но закон устроен иначе: тот, кто вовремя остановился и сообщил о давлении, — не преступник, а жертва, которой государство дает шанс.

Не дайте себя запугать. Выход есть всегда.