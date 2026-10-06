Выяснилось, зачем ВСУ отправило в Россию десятки метеозондов со «Старлинком»

Военный эксперт, историк сил ПВО Юрий Кнутов в беседе с «МК» рассказал, что противник после официального запрета Илона Маска использовать «Старлинк» для дальнобойных ударов вглубь России пошел на хитрость и начал запускать метеозонды с терминалами спутникового Интернета. Тем не менее российские дроноводы показали феноменальный результат, отбив атаку.

После паузы, в ночь на 6 октября, противник нанес массированный ракетно-дроновый удар по регионам России. В своей сводке Минобороны России отдельно рассказало об уничтожении украинского аэростата с модулем «Старлинк». По данным военного ведомства, аппарат находился на высоте 10 километров, где его таранил российский беспилотник, которым управлял оператор отдельной бригады войск беспилотных систем «Варяг».

Чуть позже выяснилось, что атаке дронов Hornet-2 и ударных FPV-коптеров, оснащенных антеннами системы спутниковой связи «Старлинк», подверглась трасса Р-280 «Новороссия». Летательные аппараты были сброшены с десятка летевших с правого берега Днепра метеозондов.

По словам военного эксперта Юрия Кнутова, противник, судя по всему, пошел на хитрость после того, как ему запретили пользоваться «Старлинком» для ударов вглубь России:

– Мы помним, как Зеленский обращался к Дональду Трампу и Илону Маску за разрешением использовать спутники «Старлинк» над тыловыми районами России. Ему вроде как отказали. После этого, судя по всему, Украина нашла вот такое хитрое решение: они берут метеозонд и крепят к нему терминал «Старлинк». Этот метеозонд в воздушном потоке на большой высоте летит в тыл России. Одновременно направляются дроны с терминалами «Старлинк», которые спокойно летят, скажем, до Урала. Они подключаются к метеозонду, который фактически выполняет роль псевдоспутника. Сигнал с этого терминала также может идти на другой метеозонд, находящийся дальше. В итоге оператор в режиме онлайн получает информацию с камеры беспилотника и имеет возможность очень точного наведения на цель.

– Как давно противник пользуется этой схемой?

– Это новая, очень, кстати, дешевая разработка. Наши специалисты, которые засекли и сбили аэростат, определенно заслуживают отдельных похвал. Потому что метеозонд очень тяжело обнаружить, так как он радиопрозрачный, а терминал не очень большой. Несмотря на это, наши РЛС, операторы сработали очень хорошо, за что им честь и хвала.

В то же время, без сомнений, такие действия противник будет повторять, поэтому нам сейчас нужно максимально усиливать работу радиотехнических войск.

– Юрий Альбертович, а как наш дрон, который сбил метеозонд, смог подняться на высоту 10 километров?

– Возможно, метеозонд уже спускался, и высота была меньше, но в любом случае это действительно удивляет. Если у нас есть такие дроны, которые могут перехватить противника на высоте 10 километров, – это не просто прорывная, а суперпрорывная технология.

Вообще, использование зондов – это американская технология, которую Украине, скорее всего, предложили сами американцы. США ее широко начали использовать еще в 1960-е годы: американцы запускали шары с аппаратурой, которые летели от Германии до Японии. После приземления отстегивался контейнер, и разведывательная информация оказывалась в кармане оппонента.

Обнаружить и сбить такой шар очень тяжело. Летчикам за это даже давали ордена. И здесь 90% успеха будет зависеть от наших радиотехнических войск. Была информация, что Як-130М мы приспосабливаем для борьбы с дронами. Думаю, что для поражения такого рода целей он тоже хорошо подойдет. Ну а если мы дроном-перехватчиком уничтожили шар, то это вообще фантастика. Если у нас есть такие дроны, то это феноменальный результат.