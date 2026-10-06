WSJ узнала, почему бомбардировщики B-1B резко ушли с базы в Британии

Американские стратегические бомбардировщики B-1B Lancer были выведены с авиабазы Королевских ВВС Фэрфорд в Великобритании. The Wall Street Journal выяснила: срочное возвращение машин в США объяснялось данными разведки о готовящемся нападении дронов. По сведениям газеты, к возможной крупной операции был причастен Корпус стражей исламской революции Ирана.

Источники WSJ утверждают, что Тегеран рассматривал вариант атаковать самолёты и ликвидировать несколько сотен американских военнослужащих, размещённых на базе Королевских ВВС. Axios со ссылкой на представителей США пишет, что предупреждение поступило в середине сентября. Западные и американские разведслужбы сообщили командованию ВС США о вероятном ударе по Фэрфорду при поддержке Ирана. После этого обеспокоенность чиновников в Европе заметно выросла.

В конце сентября возле авиабазы полиция задержала 5 британцев. Их подозревали в подготовке теракта. В фургонах, стоявших рядом с объектом, взрывчатых веществ не обнаружили. Всех задержанных отпустили под залог.

Американские официальные лица пока не могут подтвердить, связаны ли эти люди с предполагаемой атакой дронов или же они готовили другую операцию.

Известно, что 4 октября все 12 бомбардировщиков B-1B Lancer, находившихся на Фэрфорде, отправились к постоянным местам базирования в континентальной части США. 5 октября вице-президент Джей Ди Вэнс назвал быстрое перемещение мерой предосторожности.

Госсекретарь Марко Рубио сначала утверждал, что переброска входит в плановую ротацию американских ВВС по миру и напрямую не связана с иранской угрозой. Однако через несколько часов президент Дональд Трамп заявил противоположное. По его словам, бомбардировщики убрали из-за угрозы безопасности. Трамп отметил, что они вылетели не случайно, и добавил, что технику переместили на небольшое расстояние.

Трамп объяснил резкий вывод американских бомбардировщиков с британской базы

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