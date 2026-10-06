Зеленский, который за свои 40-дневные операции давления на Россию получил мощную «отдачу», не успокоился, а, словно загнанная в угол крыса, организовал массированный налет на столицу и другие российские регионы. Минобороны РФ насчитало за сутки 17 крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и 1750 беспилотников самолетного типа. Атака была отбита. К сожалению, в Подмосковье результате падения дронов есть погибшие и раненые.

В последние дни Зеленский в интервью западным СМИ угрожал усилить атаки на российские регионы, обещал «еще сильнее бить по нефтеперерабатывающим заводам» и говорил, что «новые задачи по дальнобойности определены». Он также потребовал ускорить работы по ракете FP-9, способной достать до Москвы. В этой ракете, кстати, все комплектующие — из Германии, Франции, Британии и Дании.

В МИД РФ все эти заявления Зеленского назвали «новыми угрозами».

Для массированного удара ВСУ какое-то время копили беспилотники и ракеты. В итоге, как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, с 20:30 5 октября до пяти утра 6 октября в сторону Московского региона летели 650 беспилотников. Большая часть из них уничтожена силами ПВО на дальних рубежах. 105 беспилотников уничтожены на подлёте к Москве.

После этого сообщения утром были еще три. За три часа ПВО сбила еще 68 летевших на Москву дронов.

Обозреватель Андрей Медведев так оценил этот налет: «Массовым налётом дронов на столичный регион великий полководец Зеленский решил приподнять настроение жителям бывшей Украины. ...В украинских пабликах радостная «перемога». ...Но это смех хуторского дурачка на похоронах, причём на собственных, и посреди пылающего хутора. Налет ничего не изменит. Разве что мосты и прочая инфраструктура на Украине будет заканчиваться скорее».

Военный эксперт Юрий Подоляка тоже считает, что Зеленский массированным налетом не достиг своей главной цели. «В очередной раз хочу отметить превосходную работу ПВО Московского региона, которая оказалась на высоте (и не по зубам противнику)», - заключил эксперт.

На что рассчитывал Зеленский, организуя очередной массированный налет (предыдущий в 1600 беспилотников был в день голосования 20 сентября)? Может быть, на то, что российские беспилотники и ракеты больше не будут бить по Киеву. Думаю, он в очередной раз серьезно просчитался, и ближайшие сутки киевлянам предстоят непростые. Но пока, видно, их все устраивает. По крайней мере, майданов с лозунгами «Зеля, геть!» и «Зеля, хватит нас убивать!» пока маловато.