«Ждуны» под прицелом: как снайперы «Центра» ведут охоту на дроны ВСУ

Снайперские подразделения эффективно прикрывают наши войска от дронов противника. Деталями боевой работы поделились меткие стрелки группировки «Центр», которые работают на Добропольском направлении.

Как уточняет командир взвода с позывным «Раскат», работы у них предостаточно. За последнее время уничтожили больше сотни аппаратов врага.

– Во-первых, работаем по «ждунам» – дронам в засаде, которые атакуют по мере приближения к ним пехоты или техники. Уничтожаем на взлете. Вторая распространенная цель – гексакоптеры, то есть тяжелые дроны. Они несут на себе противотанковые и противопехотные мины, поэтому их нужно сбивать в первую очередь, – рассказывает «Раскат».

Зная, что может оказаться под прицелом, противник пытается хитрить. Почти всегда стал работать ночью. Но у снайперов при себе приборы ночного видения, что помогает им полноценно работать в темное время суток.

Все чаще неприятель укрепляет дроны бронелистами, защищает уязвимые места. Но калибр винтовок внушительный и пробивает большинство видов защиты. В крайнем случае помогают специальные бронебойные патроны.

Боец с позывным «Нани» рассказывает: в день они сбивают в среднем по 8 дронов. Ночью в основном это гексакоптеры «Баба-Яга». Днем – ударные коптеры на оптоволокне.

– Оптоволоконный аппарат даже проще вычислить и уничтожить. У него на себе большая катушка – мы стреляем либо в нее, либо в батарею, – объясняет принцип «Нани».

Военный добавляет, что во время боевой работы им самим приходится действовать осторожно. Они надежно маскируются, занимают наиболее укромные и удобные позиции. Используют приборы малошумной стрельбы, чтобы не привлекать внимания.

Работают бойцы слаженно. Пока один номер ведет прицельный огонь, второй корректирует его. Параллельно наблюдает, нет ли поблизости врага.

Чтобы успешно поразить летящий аппарат, рассказывает снайпер «Азимут», важно знать характер цели, ее высоту и скорость полета. Тогда остается только встретить неприятеля точным выстрелом. На дальних дистанциях используют снайперки. Если противник совсем близко – задействуют автоматы с оптическими прицелами.

– Главное, чтобы ни одна «птица» не проникла к нам в тыл. Поэтому работаем двойками: я всегда помогаю своему товарищу, чтобы уничтожить объект наверняка, – говорит военный.