Аэропорт Адена под обстрелом: рейс из Каира чудом уцелел

Мятежное йеменское движение «Ансар Аллах» нанесло ракетный удар по международному аэропорту города Аден, который выполняет функции временной столицы международно признанного правительства страны, сообщило Министерство транспорта Йемена. Хуситы атаковали аэропорт двумя баллистическими ракетами и несколькими заминированными беспилотниками.

По данным ведомства, одна из ракет упала рядом со взлетно-посадочной полосой за несколько минут до приземления пассажирского рейса из Каира. В связи с угрозой самолет перенаправили в саудовский город Джидда.

Власти эвакуировали два лайнера, находившихся на стоянке. Причиной стало появление беспилотников хуситов в небе над городом.

Военный представитель хуситов Яхья Сариа заявил, что целью удара был военный лагерь Бадр рядом с аэропортом. По его утверждению, мятежники атаковали баллистическими ракетами прибывшие туда саудовские военные грузы.

Сариа также заявил, что в результате несколько офицеров королевства погибли и получили ранения. Хуситы предостерегли противника от использования гражданского аэропорта Адена в военных целях. Подтверждений со стороны Саудовской Аравии не поступало.

В Йемене с августа 2014 года продолжается вооруженное противостояние между хуситами и правительственными силами, поддерживаемыми Саудовской Аравией. В июле повстанцы объявили морскую блокаду королевства, а в сентябре установили контроль над портовым городом Моха.

4 октября правительственные силы Йемена объявили о начале масштабной операции «Рассвет Йемена». 5 октября армия заявила о возвращении контроля над районом Зубаб у Баб-эль-Мандебского пролива. Бои активизировались в районе города Таиз.

Хуситы атаковали аэропорт Эр-Рияда.

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