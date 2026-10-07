«Атакуем превентивно»: в Иране сделали дерзкое предупреждение Вашингтону

Вооруженные силы Ирана оставляют за собой право нанести превентивный удар, чтобы сорвать любые агрессивные планы потенциального противника. С таким жестким заявлением выступил официальный представитель иранской армии Мохаммад Акраминия, чьи слова приводит агентство Fars.

«Если в этом будет необходимость, то мы проведем превентивные операции, чтобы помешать противнику осуществить любого рода агрессию и посягательство против Ирана», — заявил военный представитель.

По его словам, Тегеран уже имеет опыт подобных действий, в том числе при нанесении ударов по американским базам и объектам вооруженных группировок в Иракском Курдистане, которые, как утверждается, поддерживались Вашингтоном.

Акраминия подчеркнул, что иранская сторона ведет постоянную работу по актуализации возможных целей для поражения в случае эскалации конфликта с Соединенными Штатами. При этом в военном ведомстве выразили уверенность, что Вашингтон не решится на проведение полноценной сухопутной операции, поскольку это станет фатальной ошибкой для американских войск.

«Думаю, что американцы не осмелятся осуществить наземную агрессию. Однако если же такая ситуация все же случится и американские агрессоры ступят на территорию Ирана, без разницы — будь то прибрежная зона или же острова — то они станут значительно уязвимее», — отметил представитель армии. Он резюмировал, что вооруженные силы полностью готовы к любому сценарию развития событий и способны нанести сокрушительный и быстрый ответный удар.

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