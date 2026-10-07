Больше 100 раз ВСУ атаковали регион РФ

В небе над Белгородской областью за прошедшие сутки было уничтожено больше 140 украинских беспилотников, сообщают в среду власти региона.

В сообщении уточняется, что за день ВСУ атаковали территорию региона 114 раз, удары наносились по Белгороду, а также 15 округам Белгородской области. Семь раз ВСУ совершали обстрелы территории региона с применением РСЗО и артиллерии, 10 раз сбрасывали с беспилотников взрывные устройства.

Также стало известно, что 147 вражеских БПЛА были сбиты и подавлены за прошедшие сутки средствами ПВО.

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