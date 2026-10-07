Большинство немцев выступили за отставку Мерца

Большинство граждан Германии хотят, чтобы канцлер Фридрих Мерц ушел в отставку. Об этом свидетельствуют результаты опроса Ipsos-Politikmonitor для журнала Der Spiegel.

Так, 44% немцев полностью согласились с тем, что Мерц должен уйти в отставку с поста канцлера и лидера партии ХДС. Еще 14% опрошенных скорее согласились с этим. Только 11% выступили категорически против отставки канцлера.

48% немцев считают, что Мерц провалился на своем посту, и еще 19% разделяют эту точку зрения.

До этого, 4 октября Мерц прибыл в Киев. На станции его встретил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Мерц, находясь в украинской столице, обратился к президенту России Владимиру Путину и заявил о готовности к мирным переговорам по ситуации на Украине.

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